الاحتلال يقرّ بمقتل 5 عناصر من قوات "غولاني" بينهم ضابطان

وافاد تقرير للميادين انه بين الجنود الـ5 القتلى قائد سرية، وقائد طاقم، وقائد فصيلة من "غولاني"، وفقاً لما أعترف به "الجيش" الإسرائيلي.

بدورها، تحدّثت قناة "كان" الإسرائيلية عن "نتيجة صعبة" تكبّدتها قوة من وحدة استطلاع من "غولاني" في جنوبي لبنان أمام حزب الله، شملت مقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين، بينهم 3 يعانون جروحاً خطيرة.

وبحسب التفاصيل التي أوردها مراسل الشؤون العسكرية في القناة، إيتاي بلومنتال، دخلت القوة مبنى متعدد الطبقات، أمضت فيه نصف ساعة تخللتها عمليات تفتيش.

وبعد نصف ساعة، هاجم 4 من مجاهدي حزب الله الجنود من أعلى المبنى، وفتحوا النيران على الجنود من مسافة قصيرة، وفقاً لما ذكرته "كان".

أما القناة الـ"12" الإسرائيلية فأكدت وقوع "حادث خطير" أيضاً في جنوبي لبنان، أدى إلى إصابة 9 جنود بجروح خطيرة.

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