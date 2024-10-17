زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران وطاجيكستان بخمسة أضعاف

وقال زاهدي نظام الدين شمس الدين زاده، في لقاء مع يعقوب هوشيار رئيس بلدية مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران، اليوم الخميس: إن العلاقات بين البلدين طاجيكستان وإيران تتوسع على كافة المستويات، ونحن سعداء بنمو وتطور التعاون بين البلدين الصديقين في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين ، وأضاف: إن زيارات كبار المسؤولين في البلدين عام 2024 تظهر اهتمامهما بتوسيع التعاون الثنائي.

وبين شمس الدين زاده أننا مهتمون بإقامة أسبوع طاجيكستان الثقافي في تبريز، وقال: برامجنا الثقافية مستمرة على مستويات عالية، كما نشارك في المعارض والمهرجانات.

وذكر أنه تم التأكيد في لقاءات رئيسي البلدين على أن أحد سبل التعاون بين البلدين هو التعاون بين المناطق والمحافظين ورؤساء البلديات، مضيفا: انه في هذا الصدد، يعد التعاون بين المدن، خاصة المدن التي بينها عقد التوأمة، ضرورة حتمية.

ورحب باقتراح رئيس بلدية تبريز لإقامة أسبوع تبريز الثقافي في خجند، وقال: آمل أن يكون هذا لقاء ممهدا بين البلدين ومدينتي تبريز وخجند.

وقال شمس الدين زاده: هناك طريقة أخرى لتعزيز العلاقات وهي إقامة معارض الحرف اليدوية والسياحة وغيرها.

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