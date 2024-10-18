23 عملًا مقاومًا بالضفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقال مركز معلومات فلسطين “معطى” في بيان الخميس، إن أعمال المقاومة في الضفة الغربية تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وتركزت في نابلس وقراها ومخيماتها.

وأفاد مركز “معطى” باندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار في 5 نقاط تماس مختلفة، تخللها تفجير عبوتين ناسفتين، ومواجهات وإلقاء حجارة في 15 نقطة متفرقة، إلى جانب مظاهرة في قرية فقوعة بجنين.

وبين “معطى” أن مخيم العين والمساكن الشعبية بنابلس شهدت اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة، فيما شهدت المنطقة الشرقية وحي رافيديا ودحلة تونس عمليات إطلاق نار، إلى جانب مواجهات وإلقاء حجارة في بيت فوريك وسالم.

ولفت إلى اندلاع مواجهات مع الاحتلال في أم ركبه وبيت فجار والخضر ببيت لحم، ويطا وحلحول ومخيم الفوار بالخليل.

وأشار إلى اندلاع مواجهات في مخيم الجلزون شمال رام الله، وفي مخيم قلنديا وعناتا شمال وشرق القدس المحتلة.

يُشار إلى أن الضفة الغربية تشهد موجة مواجهات واشتباكات مسلحة، وتنفيذ عمليات فدائية، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، وتصاعدت بعد العدوان العسكري على قطاع غزة والمستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

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