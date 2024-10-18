سفير كازاخستان في إيران: لايصال حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار

وقال السفير أونتالاب أونالباييف يوم الخميس خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم تجارية بين غرفة التجارة في محافظة همدان وغرفة التجارة المشتركة بين إيران وكازاخستان: ان محافظة همدان هي مركز إيران التاريخية القديمة وان موقع "هكمتانة" مسجل كمدينة قديمة في قائمة التراث العالمي.

واضاف: لدينا علاقات جيدة مع إيران سياسيا واقتصاديا.

وأشار إلى أن البلدين يقعان على طريق الحرير، واضاف: بتعاون البلدين يمكننا إحياء أنشطة طريق الحرير.

وأعرب سفير جمهورية كازاخستان في إيران عن أمله في إقامة عقد التوامة بين احدى محافظة كازاخستان ومحافظة همدان بهدف تحقيق المزيد من التفاعلات بين البلدين.

وأضاف: هناك 560 شركة إيرانية في كازاخستان، ينشط نصفها فقط ويمكننا أن نساعد الشركات على مزاولة انشطتها.

ودعا أونالباييف المستثمرين الايرانيين للمشاركة في الاستثمار في مشاريع قطاعات الزراعة والتصنيع والتعدين في كازاخستان.

يذكر ان سفير جمهورية كازاخستان أونتالاب أونالباييف قام بزيارة مدينة همدان غرب ايران بدعوة من غرفة تجارة همدان من أجل ارساء التعاون الاقتصادي والثقافي الثنائي.

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