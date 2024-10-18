عراقجي يؤكد على وجود رؤية اقليمية مشتركة حيال خطر توسع الحرب في غزة ولبنان

واضاف عراقجي في تصريح له من مدينة اسطنبول التركية، اليوم الجمعة، انه "نظرا للهجمات الصهيونية والظروف الخطيرة التي تسود المنطقة، بدات في جولة اقليمية، وقد مررت خلال اليومين الاخيرين بالاردن ومصر، واليوم انا في تركيا"؛ مبينا ان زيارته لهذا البلد تزامنت مع اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في اليه (3+3).

ولفت وزير الخارجية الايراني : هناك رؤية مشتركة في المنطقة اليوم حيال خطر الحرب في غزة ولبنان ووضع النازحين والتقديرات بشان توسع رقعة هذه الحرب.

ومضى عراقجي الى القول : لطالما جمعتنا علاقات جيدة مع تركيا؛ مبينا انه سيجري مشاورات اقليمية خلال اللقاء مع وزير الخارجية والرئيس التركيين.

وتابع : ان اجتماع 3+3 سيعقد في غياب جورجيا، غير ان باقي الدول الاعضاء اظهرت عزيمتها وارادتها لاجراء المحادثات والتنسيق بشان قضايا منطقة القوقاز.

واكمل وزير الخارجية : ينبغي لنا بان نراقب حل القضايا الاقليمية عبر الطرق السلمية، وان تصب ترتيباتنا الامنية والسياسية في سلام واستقرار المنطقة.

انتهى ** ح ع