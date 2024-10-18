ايران تستقبل القطع البحرية للدول المشاركة في مناورات ايونيز 2024م

وافادت ارنا، ان هذه المراسم اقيمت برعاية وحدات الطيران والقطع البحرية التابعة للجيش الايراني والحرس الثوري؛ حيث تم استقبال مجموعتي القطع البحرية الروسية والعمانية.

وفي السياق ذاته، وصل ممثلو دول روسيا والسعودية وتايلاند وباكستان وقطر عمان وبنغلاديش والهند الى مطار بندر عباس الدولي (في محافظة هرمزكان – جنوب ايران)، لمشاهدة المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي 2024م (IONS)، والتي ستجري في مياه الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ومن اهم الاهداف لهذه المناورات، يشار الى تعزيز امن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية، والاجراءات الانسانية واحتواء الكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول الاعضاء.

انتهى ** ح ع