وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الارميني

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان اللقاء بين الوزيرين الايراني والارميني اليوم، جرى على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في الية التعاون بمنطقة القوقاز (3+3).

كما ينوي عراقجي اجراء مباحثات ثنائية اخرى مع وزراء خارجية الدول المشاركة في هذا الاجتماع، فضلا عن مشاوراته مع كبار المسؤولين الاتراك.

وقبل التوجه الى تركيا، قام وزير الخارجية الايراني بزيارة الاردن ومصر؛ حيث اجرى مباحثات مع كبار مسؤولي البلدين بشأن اخر التطورات الاقليمية، وخاصة حرب الكيان الصهيوني على غزة ولبنان.

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