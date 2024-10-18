١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٥٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85631591
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وزير الصناعة : اتفاق ايراني باكستاني لتذليل العقبات في مسار التعاون التجاري بين البلدين

١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٥٣ م
رمز الخبر: 85631591
وزير الصناعة : اتفاق ايراني باكستاني لتذليل العقبات في مسار التعاون التجاري بين البلدين

طهران / 18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - اعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني "سيد محمد اتابك"، عن توصل ايران وباكستان الى اتفاق حول تذليل العقبات التي تعترض مسار التعاون التجاري بين البلدين.

واضاف اتابك، في تصريح له على هامش اجتماع منظمة شنغهاي الـ 23 باستضافة اسلام اباد، ان "منظمتي التجارة الايرانية والباكستانية، لديهما كامل الاستعداد من اجل تنفيذ هذا القرار، كما وُضعت الخطط اللازمة ليقوم وزير التجارة الباكستاني بزيارة طهران في غضون الشهرين المقبلين، لكي نتباحث بشان حسم قائمة التجارة الحرة الثنائية".

واوضح وزير الصناعة، ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة والتفضيلية بين طهران واسلام اباد، سيعقبه اتفاق البلدين حول خفض التعريفات الجمريكة؛ الامر الذي تحقق في بعض الاقسام التابعة للقطاع الخاص، على ان يتم التوصل الى اتفاق حول الاقسام المتبقية ايضا.

انتهى ** ح ع

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