وزير الصناعة : اتفاق ايراني باكستاني لتذليل العقبات في مسار التعاون التجاري بين البلدين

واضاف اتابك، في تصريح له على هامش اجتماع منظمة شنغهاي الـ 23 باستضافة اسلام اباد، ان "منظمتي التجارة الايرانية والباكستانية، لديهما كامل الاستعداد من اجل تنفيذ هذا القرار، كما وُضعت الخطط اللازمة ليقوم وزير التجارة الباكستاني بزيارة طهران في غضون الشهرين المقبلين، لكي نتباحث بشان حسم قائمة التجارة الحرة الثنائية".

واوضح وزير الصناعة، ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة والتفضيلية بين طهران واسلام اباد، سيعقبه اتفاق البلدين حول خفض التعريفات الجمريكة؛ الامر الذي تحقق في بعض الاقسام التابعة للقطاع الخاص، على ان يتم التوصل الى اتفاق حول الاقسام المتبقية ايضا.

انتهى ** ح ع