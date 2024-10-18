الرئيس بزشكيان ينعى السنوار : الشهادة لن تخل في مقاومة الامة ضد الاحتلال

ولفت رئيس الجمهورية، في بيان نعي صدر عنه اليوم الجمعة، بان "الشهيد السنوار قضى سنوات طويلة من عمره المبارك في اسر الكيان الصهيوني الجزار، وبعده ناضل دون كلل حتى اخر لحظة من حياته الكريمة".

واضاف : كما قال الشهيد اسماعيل هنية، "اذا غاب سيد قام سيد"، يجب على العدو ان يعلم انه ان استشهاد القادة الابطال لن يخل في مقاومة الامة الاسلامية قبال الظلم والجور والاحتلال.

ختاما، تقدم الرئيس بزشكيان بالعزاء والتهنئة لمناسبة استشهاد "القائد البطل المجاهد الشهيد يحيى السنوار"، من سماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم والصامد في غزة وجميع احرار العالم.

انتهى ** ح ع