١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٢١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85631709
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النخالة في نعيه الشهيد السنوار : شهادتُه علامَة فارقة في تاريخِ النضالِ الفلسطيني

١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٢١ م
رمز الخبر: 85631709
النخالة في نعيه الشهيد السنوار : شهادتُه علامَة فارقة في تاريخِ النضالِ الفلسطيني

طهران / 18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - نعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "زياد النخالة"، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد "يحيى السنوار"؛ معلنا في بيان، أنه "ننعى اليوم قائدًا كبيرًا ومميزًا من قادةِ شعبنا الفلسطيني، أمضى حياته مجاهدًا، وتقدّم الصفوف وقاتَل في سبيل الله، لمْ يتردد ولم يَضعُف، ولم يغادر سلاحه، فكانت شهادتُه علامَةً فارقةً في تاريخِ النضالِ الفلسطيني".

وأضاف النخالة، "إنَّه القائدُ الكبير يحيى السنوار، الذي ارتَبَطتْ باسمِهِ أكبرُ معركةٍ خاضها الشعبُ الفلسطيني على مدار نِضالهِ الطَّويل، انَّها معركَةُ طوفانِ الأقصى بكلِّ ما تَحمِله من معاني البُطولَة والتَضحيَة والفِــداء".

وتابع : نودّعُ اليومَ أبا إبراهيم قائدًا وشهيدًا، والشهداءُ أحياءٌ عندَ ربِّهم يُرزَقون، وأحياءٌ في مَسيرَةِ جِهادِنا نَحوَ القدسِ، وراياتنا عاليةٌ لا تَنحني.

واكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي، على "ان الشَّعبُ الفلسطيني والمقاومَةُ سيبقونَ أُمناءَ على خطِّ المقاومةِ، وأوفياءٌ لروحِ القائدِ الكبير يحيى السنوار، أيقونَةُ الجهادِ والمقاومة، وسيحملون رايتَهُ وروحَهُ، وسَيَفخرونَ بِهِ قائِدًا ومُقاتلًا حتّى الشهادة، وسيكملونَ مُقاتلينَ على طريقِ القدس، وسَيكملون مُقاتِلينَ حتى النَّصـرِ إن شـــاء الله".

انتهى ** ح ع 

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المصدر / العهد

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