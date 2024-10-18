حزب الله : القائد السنوار وقف في مواجهة المشروع الأميركي ‏والاحتلال ‏الصهيوني حتى نال الشهادة

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة حزب الله لبنان؛ معلنة "نتقدم من الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم، ومن إخواننا المجاهدين في حركة ‏المقاومة الإسلامية حماس ومن أمتنا ‏العربية والإسلاميّة ومن كل مجاهد ومقاوم ‏وحر في هذا العالم، بأحر التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس ‏المكتب ‏السياسي في حركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار رحمة الله عليه".

وتوجه البيان هذا، بالخصوص "إلى عائلة الشهيد السنوار "الشريفة ‏والمضحية، بأحر آيات العزاء، وأن يمّن الله عليهم ‏بالصبر والسلوان وحسن ثواب الآخرة". ‏

وتابع البيان، "إننا في قيادة حزب الله والذين نواجه مع شعبنا اللبناني المقاوم والصامد تداعيات ‏العدوان الصهيوني الإجرامي، نؤكد ‏وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني ولدينا كل ‏الثقة بالوعد الإلهي والنصر لعباده المؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل ‏شهيدنا ‏العزيز بواسع رحمته ومغفرته وأن يربط على قلوب المجاهدين الموعودين بالنصر ‏والكرامة والحرية". ‏

انتهى ** ح ع

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المصدر / العهد