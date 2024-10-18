حزب الله : القائد السنوار وقف في مواجهة المشروع الأميركي ‏والاحتلال ‏الصهيوني حتى نال الشهادة

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة حزب الله لبنان؛ معلنة "نتقدم من الشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم، ومن إخواننا المجاهدين في حركة المقاومة الإسلامية حماس ومن أمتنا العربية والإسلاميّة ومن كل مجاهد ومقاوم وحر في هذا العالم، بأحر التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار رحمة الله عليه".
وتوجه البيان هذا، بالخصوص "إلى عائلة الشهيد السنوار "الشريفة والمضحية، بأحر آيات العزاء، وأن يمّن الله عليهم بالصبر والسلوان وحسن ثواب الآخرة".
وتابع البيان، "إننا في قيادة حزب الله والذين نواجه مع شعبنا اللبناني المقاوم والصامد تداعيات العدوان الصهيوني الإجرامي، نؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني ولدينا كل الثقة بالوعد الإلهي والنصر لعباده المؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يتقبل شهيدنا العزيز بواسع رحمته ومغفرته وأن يربط على قلوب المجاهدين الموعودين بالنصر والكرامة والحرية".
انتهى ** ح ع
__________________________
المصدر / العهد
تعليقك