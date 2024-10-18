١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85631734
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متحدث الخارجية : ايران مستعدة للتعاون على اساس احترام وحدة اراضي الدول جميعا

١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:١٨ م
رمز الخبر: 85631734
متحدث الخارجية : ايران مستعدة للتعاون على اساس احترام وحدة اراضي الدول جميعا

طهران / 18 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي هامانة" : ان الجمهورية الاسلامية مستعدة للتعاون مع شركائها للتأكد من ارساء السلام والاستقرار والصداقة والنمو الاقتصادي، بناء على اساس احترام مبادئ الاستقلال والمساواة في السيادة ووحدة الاراضي بالنسبة لجميع دول المنطقة.

واضاف متحدث الخارجية، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص بمنصة اكس اليوم : ان وزير الخارجية (الايراني) الدكتور عراقجي، حضر صباح الجمعة، الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الية 3+3 الاقليمية باستضافة اسطنبول.

واضاف : ان الجمهورية الاسلامية مستعدة للتعاون مع شركائها للتأكد من ارساء السلام والاستقرار والصداقة والنمو الاقتصادي، بناء على اساس احترام مبادئ الاستقلال والمساواة في السيادة ووحدة الاراضي بالنسبة لجميع دول المنطقة. 

وتابع بقائي هامانة : ان الارتقاء بمستوى التعاون والتبادل الاقتصادي وتعزيز التعامل بين الشعوب، يحضى بأهمية كثيرة لتعزيز السلام والامن في المنطقة.

انتهى ** ح ع

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