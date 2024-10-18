صنعاء تنعى السنوار وسط مسيرات مليونية دعماً لفلسطين ولبنان

وأكد المجلس السياسي الأعلى اليمني في بيان النعي، أن "الشهيد البطل قد رفع راية الجهاد ووقف بفاعلية وثبات في طليعة الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر والمجاهدين في حركات المقاومة الفلسطينية، وشكّل جبهة صلبة وقوية في وجه العدوان الإجرامي الصهيوني حتى تُوّجت أعماله وجهاده بالشهادة في سبيل الله".

وبارك المجلس، "للأمة الإسلامية والعربية عموماً، ولحركة حماس خصوصاً، الشهادة العظيمة للقائد يحيى السنوار"؛ مشيراً إلى، أن "دماءه الطاهرة الزكية ستكون الوقود الذي سيصطلي الصهاينة بناره، وستزيد المجاهدين في فلسطين إصراراً وعزماً".

وفي ختام البيان، جدّد المجلس السياسي الأعلى اليمين تأكيده على موقف اليمن الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، والاستمرار في مساندته، "بكل ما لدينا من إمكانيات وبكل الوسائل حتى يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار".

وفي السياق ذاته، صدر عن المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمينة، محمد عبدالسلام، بيان هنأ فيه لحركة حماس والشعب الفلسطيني "بنيل القائد الكبير يحيى السنوار وسام الشهادة مقبلاً غير مدبر، مقاتلاً في سبيل أسمى وأعدل قضية".

واضاف عبدالسلام : رحم الله أبا إبراهيم، فقد سطّر ملاحم بطولية في مقارعة كيان الإجرام الإسرائيلي، ويقيننا أن غزة والقضية الفلسطينية مصيرها الانتصار مهما غلت التضحيات؛ وفقا لموقع الميادين الاخباري الالكتروني.

من جهتها، نعت حكومة التغيير والبناء في صنعاء، الشهيد السنوار؛ معتبرةً، أن "دماءه ورفاق دربه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف، هي الوقود الدافع للمقاومة الفلسطينية وكافة الأحرار في محور المقاومة للمضي نحو مزيد من التصعيد في وجه العدو الإسرائيلي".

ونوهت حكومة صنعاء، بـ "النهج الجهادي للشهيد السنوار وقوّته وصلابة مواقفه والتي أرقت المحتل طوال الفترة الماضية"؛ منددة بـ "الإجرام البربري الصهيوني ومجازره اليومية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وخططه التوسعية التي "تحتم على الأمة وشعوبها الاستيقاظ من سباتهم الطويل والمبادرة بدعم المجاهدين في فلسطين الذين يدافعون اليوم عن الأمة ومقدساتها وكرامتها وشرفها".

انتهى ** ح ع