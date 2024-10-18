قائد الجيش الايراني: دماء السنوار تجعل نيران غضب المدافعين عن جبهة المقاومة اكثر توهجا

وأعرب اللواء موسوي في رسالة، مساء الجمعة، عن تعازيه باستشهاد أسطورة المقاومة يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقال: استشهاد أسطورة المقاومة رجل الجهاد المتفاني في سبيل الله يحيى إبراهيم حسن السنوار، رغم أنه كان مؤلما لأتباع مدرسة الجهاد ضد الكيان الصهيوني الغاشم، إلا أن دمه الطاهر، يجعل نيران غضب المدافعين والمقاتلين في جبهة المقاومة أكثر توهجا، واستمرار سريانه في عروق جند الله، ويبشر بمواصلة هذا الجهاد المقدس وتوسيعه.

واضاف: إن هذا القائد الكبير، المثال للرجال الصادقين الذي وقف بعهده مع الله في كل لحظات حياته العسكرية للدفاع عن مظلومي فلسطين، ونال درجة الشهادة الرفيعة في معركة غير متكافئة، هو رسالة واضحة لمواصلة طريق المقاومة ومزيد من الحوافز لأتباع وعشاق الاستشهاد وكل دعاة الحق في العالم وزوال الكيان الصهيوني المتعطش للدماء الذي اراق بدعم من داعميه المجرمين وخاصة اميركا دماء عشرات الآلاف من الأبرياء.

وقدم التهاني والتعازي لقائد الاحرار في العالم الامام الخامنئي العزيز والشعب الفلسطيني المقاوم ومناضلي جبهة المقاومة، باستشهاد هذا القائد الشجاع والواعي، داعيا الباري تعالى له بالدرجات العلى لشهداء طريق الحق في مواجهة اعداء البشرية.

وقال: نحن على يقين أن راية الكفاح ضد الظلم ستظل مرفوعة دائما، وسيتحقق قريبا تحرير فلسطين والقدس الشريف ونهاية الحياة المقيتة للغدة السرطانية الكيان الصهيوني الغاصب وغير الشرعي.

انتهى ** 2342