بقائي: العدوان الجوي الأميركي والبريطاني على اليمن دليل على التواطؤ مع جرائم الصهاينة

وفي تصريح له مساء الجمعة، وصف بقائي، الهجمات الأميركية والبريطانية على مناطق صنعاء وصعدة في اليمن بأنها انتهاكات جسيمة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بحظر استخدام القوة واحترام السيادة الوطنية للدول وأدان ذلك بشدة.

واعتبر استمرار العدوان الجوي الأميركي والبريطاني على اليمن، إلى جانب استمرار دعم هاتين الدولتين التسليحي والسياسي للكيان الإسرائيلي في جرائم الإبادة الجماعية وقتل الشعبين الفلسطيني واللبناني، دليلاً واضحاً على تواطؤهما ومشاركتهما في جرائم الكيان الصهيوني.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن هذه التصرفات العدوانية والمتهورة التي تقوم بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد الشعب اليمني المظلوم والشجاع، تمثل مشاركة خطيرة لهذين البلدين في تصعيد حالة انعدام الأمن والتوتر في منطقة غرب أسيا وتجعل الكيان الإسرائيلي اكثر تجرؤا في الاستمرار بالإبادة الجماعية واشعال نيران الحرب.

واشاد بقائي بالدعم المشرف الذي يقدمه الشعب اليمني لشعبي فلسطين ولبنان المظلومين، وقال: إن تصرفات الولايات المتحدة وبريطانيا في مهاجمة اليمن وتدمير بنيته التحتية لا يمكن أن يخل بتضامن ومواكبة شعب اليمن الابي لمقاومة فلسطين ولبنان.

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