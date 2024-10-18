عراقجي: الصورة الأخيرة للشهيد السنوار ستكون مصدر إلهام للمقاومين

وكتب عراقجي في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي X ، مساء الجمعة: يحيى السنوار لم يكن خائفا من الموت، بل كان يبحث عن الشهادة في غزة. لقد قاتل بشجاعة حتى أنفاسه الأخيرة في ساحة المعركة.

وتابع: إن مصيره -الذي يظهر بشكل جميل في الصورة الأخيرة- لن يثني أحدا من مواصلة المعركة، بل سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين في المنطقة، فلسطينيين وغير فلسطينيين.

وأكد عراقجي: نحن وعدد لا يحصى من الافراد الآخرين حول العالم نحيي كفاحه المتفاني من أجل حرية الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: الشهداء أحياء إلى الأبد، واليوم قضية تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر حيوية من أي وقت مضى.

انتهى ** 2342