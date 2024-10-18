١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٤٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85631819
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عراقجي: الصورة الأخيرة للشهيد السنوار ستكون مصدر إلهام للمقاومين

١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٤٩ م
رمز الخبر: 85631819
عراقجي: الصورة الأخيرة للشهيد السنوار ستكون مصدر إلهام للمقاومين

طهران / 18 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- صرح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بان الشهيد السنوار قاتل بشجاعة حتى أنفاسه الأخيرة في ساحة المعركة ، مؤكدا بان مصيره الذي يظهر بشكل جميل في الصورة الأخيرة، لن يثني أحداً عن مواصلة المعركة، بل سيصبح مصدر إلهام.

وكتب عراقجي في منشور له على شبكة التواصل الاجتماعي X ، مساء الجمعة: يحيى السنوار لم يكن خائفا من الموت، بل كان يبحث عن الشهادة في غزة. لقد قاتل بشجاعة حتى أنفاسه الأخيرة في ساحة المعركة.

وتابع: إن مصيره -الذي يظهر بشكل جميل في الصورة الأخيرة- لن يثني أحدا من مواصلة المعركة، بل سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين في المنطقة، فلسطينيين وغير فلسطينيين.

وأكد عراقجي: نحن وعدد لا يحصى من الافراد الآخرين حول العالم نحيي كفاحه المتفاني من أجل حرية الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: الشهداء أحياء إلى الأبد، واليوم قضية تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر حيوية من أي وقت مضى.

انتهى ** 2342

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