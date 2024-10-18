استشهاد السنوار البطولي دليل على استمرار الجهاد في سبيل الله

وقدم العميد الطيار نصير زاده، التبريكات والتعازي باستشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واضاف: ان نبأ استشهاد القائد المناضل والمجاهد المتفاني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار (أبو إبراهيم) آلم قلوب كل أحرار العالم وجرح الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم. إلا أن هذا الاستشهاد البطولي دليل على استمرار الجهاد في سبيل الله ومؤشر على مواصلة طريق المقاومة والنضال.

واضاف: خلافا لادعاء العدو الصهيوني، فإن يحيى السنوار ليس لم يختبئ فحسب، بل قاتل ايضا بشجاعة وسلاحه في يده حتى آخر قطرة من دمه لتحقيق هدفه المقدس، وهو تحرير القدس الشريف.

وتابع: إن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة تتقدم بالتهنئة والتعزية باستشهاد هذا القائد البطل والمجاهد الشجاع، وهذا والشهيد السعيد، إلى كل التواقين للحرية في العالم، وتعلن أن وعد الله متحقق بلا أدنى شك. وفي النهاية سيكون الدم منتصرا على السيف، ولن يخلق الغياب الجسدي واستشهاد قادة "طوفان الأقصى" الشجعان خللا في جبهة المقاومة، وسيُحاسَب هذا الكيان الغاشم قريباً على جرائمه الوحشية، والمظلومون الأقوياء الذين يقفون على الجانب الصائب من التاريخ سيرفعون قريبا راية النصر والظفر في قمة التاريخ المشرق، "وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون".

انتهى ** 2342