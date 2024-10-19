إيران ترحب بالتقدم المحرز في مفاوضات السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا

وعُقد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية آلية التعاون الإقليمي 3 + 3 يوم الجمعة في إسطنبول بتركيا.

وتم في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور وزراء خارجية إيران وتركيا وروسيا وأرمينيا وجمهورية أذربيجان ، البحث في حل قضايا جنوب القوقاز عبر الحوار وسبل تطوير وتعزيز التعاون والتقارب في المنطقة.

وبناء على البيان الختامي لهذا الاجتماع، تقرر أنه بالإضافة إلى التفاعل بين الهياكل الحكومية، ينبغي إدراج تسهيل التفاعلات بين الشعوب والتعاون الثقافي والعلمي والتعليمي والسياحي على جدول الأعمال.

وأشار عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى آلية التعاون الإقليمي 3+3 كرمز لإرادة هذه الدول لحل القضايا الإقليمية من قبل دول المنطقة.

ورحب عراقجي بالتقدم المحرز في عملية محادثات السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا على احترام السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية والحدود المعترف بها دوليا وتجنب اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها كشرط لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وفي إشارة إلى استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، اعتبر وزير الخارجية الإيراني صمت أميركا وبعض الدول الغربية أمام هذه الجرائم رمزا لسلوكهم المنافق.

ودعا عراقجي إلى وقف الدعم السياسي والعسكري من قبل هذه الدول للكيان الصهيوني واتخاذ إجراءات جدية من قبل المجتمع الدولي لوقف هذا الكيان عن مواصلة الإبادة الجماعية في غزة والجرائم ضد الإنسانية والاعتداءات على المراكز الطبية والصحية والتعليمية والدينية، وشدد على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى النازحين في غزة ولبنان.

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