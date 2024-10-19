السيد الحوثي ناعياً القائد السنوار: مواصلة مشوار الشهداء القادة مسؤولية الأمة كلها

وقال السيد الحوثي، مساء الجمعة: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد الأخ المجاهد السنوار رحمة الله تغشاه، والذي قضى نحبه شهيداً في سبيل الله، في ميدان المواجهة والبطولة والشرف".

ورأى السيد الحوثي أنّ "تضحيات الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء لن تضيع أبداً".

وأكّد أنه "إذا تصور العدو الإسرائيلي أنّ استشهاد القائد السنوار سيؤدي إلى انهيار جبهة الجهاد الكبرى في قطاع غزة العزة وكسر الروح المعنوية للمجاهدين فهو واهم".

وشدد السيد الحوثي على أنّ "حركة حماس معطاءة ومتماسكة وقدمت الشهداء القادة من يومها الأول، ولم تتأثر باستشهاد مؤسسها وقادة من أبرز قاداتها"، وأنها "لن تترك راية الجهاد ولم تترك الميدان ولم ترفع راية الاستسلام".

وشدد قائد حركة أنصار الله أنّ تقديم العدو الإسرائيلي لجرائمه في قتل القادة المجاهدين كإنجاز يطمع أن يتحقق له به أهدافه هو "تصور خيالي وتجاهل للحقائق الماثلة في الواقع".

كما أكّد السيد الحوثي أنّ "الإرث العظيم الذي يخلّفه القادة المجاهدون هو الوفاء لتضحياتهم وأهدافهم المقدسة ومواصلة المشوار".

يذكر أنّ القائد يحيى السنوار استشهد في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في اشتباك ميداني مباشر مع قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد مسيرة عمل عسكري أمني سياسي طويلة، كان آخرها معركة "طوفان الأقصى"، وتسلّمه رئاسة المكتب السياسي لحماس خلفاً للشهيد إسماعيل هنية.

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