قائد الثورة الإسلامية: جبهة المقاومة لن تتوقف باستشهاد السنوار/حماس حية

وبحسب ما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية( إرنا) فإن نص رسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بهذه المناسبة هو كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيتها الشعوب المسلمة! أيها الشباب الغيارى في المنطقة!

التحقَ المجاهد البطل، القائد يحيى السنوار، برفاقه الشهداء.

كان رمزًا بارزًا للمقاومة والجهاد، وقد صمدَ بعزيمة فولاذيّة في وجه العدوّ المعتدي والظالم، ووجّه له صفعةً بحكمةٍ وشجاعة، مُخلّدًا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر، التي يستحيل تعويضها، ثمّ ارتقى إلى معراج الشهداء بعزّة وشموخ...

إنّ شخصًا مثله قضى عمره في مواجهة العدوّ الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمةٌ سوى الشهادة. لا ريب في أنّ فقده مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلّف عن المضيّ قُدُمًا مع استشهاد شخصيّات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، الرنتيسي وإسماعيل هنيّة، ولن تشهد أدنى توقّفٍ مع استشهاد السنوار، بإذن الله. «حماس» حيّة، وستبقى حيّة.

سنبقى إلى جانب المجاهدين والمناضلين بكلّ إخلاص، كما في السابق، بتوفيق من الله وعونه.

أبعثُ التهاني باستشهاد أخينا يحيى السّنوار، إلى عائلته، ورفاقه في الجهاد، وجميع المولهين بالجهاد في سبيل الله، وأعزّي بفقده.

والسلام على عباد الله الصالحين

سيد علي خامنئي

19/10/2024

انتهى