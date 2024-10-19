نائب رئيس الجمهورية: استشهاد القائد "يحيى السنوار" لن يزيد المقاومة الا قوة

وقال دبيري في رسالة: أهنئ وأعزى استشهاد أسطورة النضال ضد الكيان الصهيوني والمجاهدين المخلصين والشجعان للشعب الفلسطيني وقوى جبهة المقاومة وكل الأحرار في العالم، وأسال لهما من المولى القدير علو الدرجات.

وتابع: ان الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي، ارتکب جریمة اخرى متمثلة في استشهاد القائد المجاهد الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد "يحيى السنوار"، لكن من المؤكد أن مرتكبي ومنفذي هذه الجريمة الكبرى لن يحققوا أياً من أهدافهم.

وصرح: ان دماء هذا الشهيد البطل وأسطورة النضال ضد الاحتلال الصهيوني، ستجعل شجرة المقاومة أقوى وان رفاق هذا الشهيد العزيز يتابعون أهدافه بمزيد من الجهد لأن نصرة المظلومين وعد إلهي.

يذكر أنه نعت حركة حماس، أمس الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقائد معركة طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنور (أبو إبراهيم).

واعلنت الحركة في بيان صحفي: تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا جميعا وأحرار العالم رجلا من أنبل الرجال وأشجع الرجال، رجلا كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها، صدق الله فصدقه الله، واصطفاه شهيدا مع من سبقه من اخوانه الشهداء.

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