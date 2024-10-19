انفجارات في محيط منزل نتنياهو في قيساريا واستنفار في سماء تل أبيب

ودخل العدوان على قطاع غزة يومه الـ379، في حين دوت انفجارات صباح اليوم السبت، في حيفا والكرمل وقيساريا، و تم تفعيل صافرات الإنذارات في تل أبيب، وسط أنباء عن هجوم واسع ينفذه حزب الله بالصواريخ والمسيرات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجار في مدينة قيساريا جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل مسيرات.

وأكدت حصول أضرار في مبنى بالمدينة بعد اعتراض طائرة مسيرة.

وبادرت الشرطة الإسرائيلية لإغلاق شوارع في مدينة قيساريا، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط مسيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسيرة حلقت مسافة 70 كيلومترا من لبنان وأصابت مبنى في قيساريا بشكل مباشر.

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية تتوجه إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا" جنوب حيفا.

وقال إنه يوجد "استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب تل أبيب".

وتضم قيساريا منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، والعديد من رجال الأعمال.

كما أفادت مصادر إخبارية، بأن المبنى المستهدف في قيسارية هو مقر الإقامة الشخصي لرئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو".

وكان مصادر إخبارية قد أشار اعتراض مسّيرة في قيسارية قرب منزل نتنياهو، مشيرًا إلى انتشار كبير للشرطة في المنطقة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن 3 طائرات مسيّرة تسللت، اعترضنا 2 وأصابت الثالثة مبنى في قيساريا".

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