حماس تدعو مسلمي العالم للتظاهر ضد الكيان الصهيوني

وقالت حركة حماس في بيان لها، وفاءً للقائد الوطني والإسلامي الكبير والرمز الشهيد البطل يحيى السنوار (أبو إبراهيم) الذي وقف بطلاً وشهيداً في طوفان الأقصى دفاعاً عن أرض فلسطين ومقدساتها، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي قلبها القدس والمسجد الأقصى، تدعوكم للصلاة في كافة مساجد ومراكز العالم الإسلامية.

وأضافت الحركة: "لتبدأ مسيرات الغضب المنددة باستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد أهلنا في قطاع غزة ودفاعاً عن أرضنا وخصوصياتنا والمسجد الأقصى المبارك".

يذكر أن حركة حماس، أعلنت أمس الجمعة، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقائد معركة طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنور (أبو إبراهيم).

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