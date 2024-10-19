منتج سينمايي إيراني يعتزم انتاج فيلم عن حياة الشهيد السنوار

وأعلن سعيد إلهي، عن عزمه لإنتاج فيلم عن حياة الشهيد "يحيى السنوار" ونضاله ضد الكيان الصهيوني.

واوضح إلهي: نحن في مرحلة البحث في حياة الشهيد الشخصية ودراسة النضالات والأنشطة الثقافية والسياسية له وكذلك فترة الأسر في سجون الكيان الصهيوني وكيفية إطلاق سراح هذا الفلسطيني المقاوم واستشهاده.

و اضاف: بعد كتابة السيناريو من قبل الكتاب ذوي الخبرة سنقوم بانتاج فيلم عن حياة الشهيد السنوار.

يذكر أنه نعت حركة حماس، أمس الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقائد معركة طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنور (أبو إبراهيم).

واعلنت الحركة في بيان صحفي: تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا جميعا وأحرار العالم رجلا من أنبل الرجال وأشجع الرجال، رجلا كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها، صدق الله فصدقه الله، واصطفاه شهيدا مع من سبقه من اخوانه الشهداء.

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