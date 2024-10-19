اردوغان يؤكد على توسيع العلاقات التركية الايرانية

وافادت ارنا، ان عراقجي الذي يزور تركيا للمشاركة في اجتماع الاقليمية الاقليمية 3+3 بمدينة اسطنبول، تباحث مع اردوغان (امس الجمعة)، في اطار لقاء ثنائي، واستعرض معه العلاقات بين طهران وانقرة، مضافا الى اخر التطورات الاقليمية.

كما نقل عراقجي، في هذا اللقاء، تحيات حارة من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان الى نظيره التركي؛ واكد على تعزيز التعامل الاقليمي وتوسيع العلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية ومكافحة الارهاب بين البلدين.

كما اعتبر وزير الخارجية الايراني، ان الجمهورية الاسلامية والجمهورية التركية باعتبارهما بلدين جارين كبيرين ومؤثرين في المنطقة والعالم الاسلامي، اذ يتفقان بشان الخطر الجاد والناجم عن الاعتداءات والجرائم التي لا حصر لها بفعل الكيان الصهيوني، على امن واستقرار المنطقة، يؤكدان على ضرورة اتخاذ اجراء دولي عاجل يفضي لوقف المجازر بحق الابرياء واحتواء النزعات العدوانية وانها جرائم الابادة التي يرتبكها الكيان في غزة ولبنان.

وراى عراقجي، ان "التنسيق بين الدول الاقليمية المؤثرة، لاسيما ايران وتركيا، يشكل ضرورة لاتخاذ القرارات وتنفيذها على وجه العجالة من اجل وقف الة الحرب الاسرائيلية".

في المقابل، حمّل الرئيس التركي، الوزير عراقجي تحياته الى نظيره الايراني؛ واصفا التعاون الجاد والوثيق بين انقرة وطهران، كبلدين اساسيين في المنطقة، يحظى باهمية لوقف جرائم الابادة وسائر ممارسات الكيان الصهيوني الاجرامية.

واكد اردوغان، خلال اللقاء مع عراقجي، على ارادة بلاده الحاسمة في تمتين التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، ودعمه للجهود الهادفة الى توسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية.

انتهى ** ح ع