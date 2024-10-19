الادميرال ايراني : العالم يشهد أكبر إبادة جماعية في تاريخ البشرية

وأضاف الادميرال ايراني خلال اجتماع الضيوف الأجانب المشارکین في مناورات ايونيز المركبة 2024م القائمة منذ امس، بان "ادعياء حقوق الإنسان المخادعين في أمريكا وأوروبا يستخدمون هذا المصطلح فقط لتبرير التدخل في البنى السياسية والاجتماعية والثقافية للدول وخاصة الإسلامية".

وتابع، ان الدول الغربية تحاول دائمًا الابحار بسفنها الى منطقة المحيط الهندي؛ في تحدّ أمني لغرس الانقسام بين الدول المحبة للسلام في هذه المنطقة.

وأقيمت في المنطقة البحرية الأولى التابعة للجيش الإيراني، امس الجمعة، مراسم استقبال مجموعات القطع البحرية المشاركة في المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي (2024- IONS) .

ورصد مقطع مصور في اليوم الأول من المناورات التي تحمل اسم "IONS Maritime Exercise 2024" دخول الأسطولين الروسي والعماني المياه الإيرانية حيث استقبلتهما البحرية الإيرانية.

كما وصل ممثلو دول روسيا والسعودية وتايلاند وباكستان وقطر وعمان وبنغلاديش والهند إلى مطار بندر عباس الدولي، في محافظة هرمزكان جنوب إيران، لمشاهدة المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي (2024-IONS) والتي ستجري في المياه الإيرانية.

وتعتبر هذه أكبر مناورة مشتركة في تاريخ إيران وستقام لأول مرة في مضيق هرمز وتهدف إلى "مكافحة التهديدات البحرية والكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول الأعضاء وتعزيز أمن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية".

علما ان هذه المناورات، تجري في يومي 18 و19 أكتوبر.

انتهی**2054/ ح ع**