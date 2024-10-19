حزب الله يكشف عن مميزات السلاح الصاروخي "M80"

وكشف الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، السبت، عن طاقةً تعريفيةً للسلاح الصاروخي "M80"، وهو قادر على اطلاق صواريخ أرض - أرض تكتيكية مضادة للأفراد، من منصات ثابتة أو متحركة.

أما مميزات السلاح الصاروخي "M80"، فهي:

- القطر: 80 ملم

- الطول: 95 سم

- الوزن الكلي: 10 كلغ

- عدد الكريات: 4750 كرة

- شعاع القتل: 35 م

وعقب نشر بطاقة السلاح صاروخي "M80"، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد توثّق استهداف موقع "رأس الناقورة" البحري التابع لـ"جيش" الاحتلال، الجمعة، بصلية من هذه الصواريخ.

وأظهرت المشاهد إطلاق الصواريخ في اتجاه الموقع عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وتحقيق إصابات مباشرة.

ونشرت مشاهد أخرى عن استهداف تجمع "الكريوت"، شمالي مدينة حيفا المحتلة، عقب قصفه، السبت، بصلية صاورخية كبيرة.

وكان حزب الله قد استهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في مستعمرة "أفيفيم" (عند الـ1:10 من بعد الظهر بتوقيت بيروت والقدس الشريف)، مستعمرة "روش بينا"، شرقي مدينة صفد المحتلة (عند الـ1:00 من بعد الظهر)، وصفد (عند الـ12:10 ظهراً)، بحيث قصف كلاً منها بصلية صاروخية.

انتهی**2054

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المصدر / المیادین