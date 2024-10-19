أحزاب وشخصيات سياسية في إيران تعزي باستشهاد يحيى السنوار

وفي هذا السياق اعتبر "حزب المؤتلفة الإسلامي"، ان "الشهيد يحيى السنوار كان بطلاً وشجاعا في المقاومة والجهاد، وقد كان يصف الشهادة أفضل هدية في ساحة المعركة ضد الصهيونية المرتزقة وأمريكا المجرمة".

الى ذلك، صرح الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الاسلام حميد شهرياري : ان يحيى السنوار أصبح قدوة للأجيال الحالية والمستقبلية، ليثبت للجميع أن قادة المقاومة وقفوا مع قضية فلسطين حتى أنفاسهم الأخيرة.

بدوره، اشار "مجلس ائتلاف قوى الثورة"، بان "عاصفة يحيى ستستمر في الهبوب والنضال، ما دام هناك قمع واحتلال، ولن تهدأ سفينة المقاومة إلا إذا وصلت إلى البرّ المقصود وحرية القدس الشريف".

من جانبه، كتب "محمد باقر ذو القدر" أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في بيان بالمناسبة : ان الشهيد يحيى السنوار كان بطل الكفاح ضد کیان الاحتلال.

واضاف : بالنسبة لمجاهد عظيم مثل السنوار الذي ولد في مخيم اللاجئين الفلسطينيين وقضى ما يربو عن عقدين من حياته في سجون الاحتلال الصهيوني المهولة، والذي لم يتردد لحظة عن الرغبة في الشهادة ولقاء الله من أجل تحرير القدس، لا يوجد ثواب اكثر من الشهادة تليق بمستوى هذا الانسان الجليل.

انتهی**2054