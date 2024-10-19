عراقجي : حماس ستواصل المسيرة اقوى من الماضي

جاء ذلك في تصريح ادلى به عراقجي للصحافيين، السبت من مدينة اسطنبول؛ مردفا : لقد اجرينا محادثات مسهبة اليوم مع الاصدقاء بمجلس الشورى السياسي في حركة حماس، حول الوضع بغزة والمفاوضات لوقف النار وغيرها من القضايا التي ناقشناها مع اصدقائنا.

وتابع : ليعلم الجميع، انه عقب استشهاد "السنوار" والكثيرين في غزة، لا تزال حماس قائمة وصامدة؛ وهي حقيقة فلسطينية لا يمكن لاحد ان يتجاهلها.

ومضى وزير الخارجية الى القول : لقد بذل الكيان الصهيوني كل ما في وسعه طوال السنة الماضية، وقتل اكثر من 50 الف انسان، كما دمر منازل الكثيرين واقترف كمّا هائلا من المجازر التي يعلم بها الجيمع، لكنه لم يحقق ايّا من اهدافه على الاطلاق.

انتهى ** ح ع