١٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85632984
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وزير الخارجية الايراني يغادر اسطنبول عائدا إلى طهران

١٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٣ م
رمز الخبر: 85632984
وزير الخارجية الايراني يغادر اسطنبول عائدا إلى طهران

اسطنبول / 19 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا- غادر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، اسطنبول، مساء اليوم السبت ، عائدا الى طهران بعد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول آلية التعاون الإقليمي 3+3 بمنطقة القوقاز.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد قام خلال الفترة الاخيرة بعدة جولات في المنطقة زار خلالها لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وعمان والأردن ومصر، وذلك في إطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

والتقى عراقجي خلال هذه الزيارات كبار المسؤولين في هذه الدول وتبادل معهم الآراء ووجهات النظر حول القضايا الراهنة.

وتعد إسطنبول الوجهة التاسعة لجولات وزير الخارجية الايراني الإقليمية.

وستستمر الإجراءات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الظروف الحساسة والمتوترة التي تمر بها المنطقة من أجل منع انتشار الصراعات ووقف مجازر الكيان الصهيوني، حتى يتم إرساء الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.

انتهى ** 2342

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