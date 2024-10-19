سفير أوزبكستان يؤكد رغبة بلاده بالاستثمار المشترك مع إيران

واعتبر فريد الدين نصريوف، السبت، خلال لقاء مع رئيس غرفة تجارة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية، أوزبكستان سوقًا كبيرة للأعمال وان إحدى مزاياها البارزة هو في مجال الخدمات اللوجستية وأضاف: حاليًا، هناك خط سكة حديد من أوزبكستان إلى الصين يمكننا استخدامه للاستيراد والتصدير.

وأعلن عن نمو اقتصادي سريع حققته اوزبكستان في السنوات الأخيرة وقال: إن النمو الاقتصادي لبلاده في السنوات القليلة الماضية بلغ أكثر من 7 بالمئة في المتوسط.

كما أشار سفير أوزبكستان في إيران إلى القدرة العالية لبلاده في قطاع التعدين وقال: كل معدن موجود في جدول مندليف يمكن استخراجه في أوزبكستان.

وقال نصريوف: إن روسيا والصين وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية واليابان هم أكبر الشركاء التجاريين لأوزبكستان، وبالنظر إلى القدرات الحالية، يمكن تطوير التعاون التجاري بين إيران وأوزبكستان بشكل أكبر.

واعلن أن إصدار التأشيرات للإيرانيين سيتم إلكترونيا خلال ثلاثة أيام، وقال: من الممكن توفير الظروف لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين لدفع رسوم التأشيرة في المطار لتسهيل العملية.

*رئيس غرفة إيران: ينبغي افتتاح معرض ايران الدائم في أوزبكستان

وفي هذا الاجتماع، اشار رئيس غرفة تجارة تبريز يونس جائلة، إلى مشاكل الدفع عبر الإنترنت لرسوم إصدار التأشيرة للإيرانيين، داعيا الى توفير إمكانية الحصول على التأشيرات في المطار.

وبالنظر إلى ظروف الحظر المفروضة على إيران والقيود المصرفية في التعامل مع الدول الأخرى، دعا يونس جائلة إلى اتخاذ ترتيبات خاصة لحاملي بطاقات العمل واقترح توفير امكانية السفر إلى أوزبكستان دون الحاجة إلى تأشيرة لرجال الأعمال الذين يحملون بطاقات عمل.

وأشار إلى القدرات العالية التي تتمتع بها أوزبكستان في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وطالب بتوفير الظروف الملائمة لأنشطة رجال الأعمال واستغلال هذه القدرات.

واقترح رئيس غرفة تجارة تبريز إقامة معرض دائم لمنتجات المحافظة في أوزبكستان وأضاف: تتمتع محافظة أذربيجان الشرقية بأنشطة واسعة في مجال إنتاج منتجات السيراميك والألمنيوم ومواد البناء والأبواب والنوافذ والمواد الغذائية وحديد التسليح والحديد والأنابيب، حيث يمكن توريد هذه المنتجات إلى أوزبكستان.

كما التقى سفير أوزبكستان في ايران اليوم محافظ أذربيجان الشرقية.

انتهى ** 2342