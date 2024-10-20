لبنان.. العدو الصهيوني يستهدف الضاحية مجددًا واعتداءات متواصلة جنوبًا وبقاعًا

واستهدفت الغارات مباني سكنية في حارة حريك، برج البراجنة، وحي الأمراء في منطقة الشويفات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما شوهد ارتفاع سحب الدخان من الأماكن المستهدفة من جراء الدمار واشتعال الحرائق.

وفي وقتٍ سابق، استشهد شخصان، في إثر استهداف مسيّرة تابعة للعدو الصهيوني، سيارتهما على أوتوستراد جونية في اتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما أفادت الصحة اللبنانية.

وفي البقاع، نفّذ الاحتلال الصهيوني عدّة اعتداءات، كان أبرزها استهداف بلدة بعلول في البقاع الغربي، ما أدّى إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر شخصًا بجروح، فيما بدأ العمل على تحديد هويات أشلاء تم رفعها من مكان الغارة.

كذلك أفاد مراسل العهد الاخباري أن العدو قصف مبنى في حي العسيرة في بعلبك، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، في وقت لا يزال العمل جاريًا بحثًا عن مفقودين تحت الركام.

وأيضاً، أغار طيران العدو الصهيوني على بلدة الأنصار في قضاء بعلبك.وفي جنوبي لبنان، استهدفت غارات صهيونية معادية عدّة قرىً وهي: صريفا، قبريخا، منطقة مفتوحة بين بلدتي الصرفند والبيسارية، الطيري، الجميجمة، دير قانون - رأس العين، جبال البطم، بيوت السياد، ياطر، قانا، صديقين، الرمادية، زبقين، الضهيرة، عيتا الشعب، مروحين، شمع، راميا، بيت ليف، والطيبة.

كما شنّت الطائرات الحربية "الاسرائيلية" غارتين في منطقة صور؛ الأولى استهدفت حوش عين بعال والثانية حوش صور، مع تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء صور ومحيطها.

وفي السياق ذاته، شنّ الطيران الحربي الصهيوني، عصر السبت، غارة جوية مستهدفًا مدينة بنت جبيل. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية طاول أطراف كفرشوبا وتسبب باشتعال النيران في أحراج البلدة.

وفي وقتٍ سابق من يوم السبت، قصف العدو الصهيوني مبنى سكنيًا في عنقون جنوبي لبنان.

طوارىء الصحة: 2448 شهيدًا و 11471 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة اليومين الماضيين 36 شهيدًا و 204 جرحى

إلى ذلك، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بيان أعلن أن غارات العدو "الإسرائيلي" على لبنان في الساعات الثماني والأربعين الماضية أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:

- الجنوب: 11 شهيدًا و 95 جريحًا.

- النبطية: 23 شهيدًا و 93 جريحًا.

- البقاع: شهيد واحد و 9 جرحى.

- بعلبك الهرمل: شهيد واحد و 12 جريحًا.

وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية لليومين الماضيين: 36 شهيدًا وإصابة 204 بجروح.

بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم الجمعة إلى 2448 والجرحى إلى 11471.

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