حماس: جرائم الاحتلال هي إبادة كاملة ضد الشعب الفلسطيني

واضاف "أبو زهري" امس السبت، أن الاحتلال يزرع قنابل في المباني السكنية في شمال غزة ويفجرها عن بعد ويرتكب جريمة إبادة كاملة بحق الفلسطينيين هناك.

واكد: ان الاحتلال يمارس التضليل الإعلامي من خلال الإيحاء بوصول مساعدات إلى شمالي القطاع والإيهام بوجود ممرات آمنة إلى هناك.

وتابع: ان الحملة العسكرية الفاشية في الشمال تهدف إلى تهجير الأهالي عبر تكثيف قصف الأحياء السكنية وخيام النازحين في المدارس.

واشار الى أن الاحتلال يزرع قنابل في المباني السكنية في شمال غزة ويفجرها عن بعد، ويرتكب جريمة إبادة كاملة بحق الفلسطينيين هناك، مشيرا الى أن الاحتلال قطع الاتصالات والإنترنت عن شمال قطاع غزة بشكل كامل، كما يستهدف بالإعدام أو الاعتقال كل من يخرج من شمال القطاع.

إبادة كاملة.. الاحتلال يزرع قنابل في المباني السكنية ويفجرها عن بعد

واكد: ان الجريمة التي يرتكبها الاحتلال في شمال قطاع غزة هي إبادة كاملة وتنفيذ لحكم الإعدام بحق أبناء شعبنا هناك.

ودعا أبو زهري انه يجب على المجتمع الدولي الى التحرك الفاعل لفرض عقوبات على الحكومة الفاشية وعزلها عن جميع مؤسسات الأمم المتحدة.

وصرح القيادي في حماس: نستنكر قيام بعض وسائل الإعلام العربية بتبني سياسة تحريرية وخطابا إعلاميا يتسق مع أجندات الاحتلال لتشويه مقاومة شعبنا.

وقال ان قطع الاحتلال المجرم الاتصالات عن شمال القطاع يهدف إلى التغطية على جرائمه مضيفا انه لم تدخل أي مساعدات إلى محافظة شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين.

واضاف ان العدو يستهدف المستشفيات ويمنع الأطقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى المصابين مضيفا ان الاحتلال الفاشي يستهدف بالإعدام والاعتقال كل من يخرج من محافظات الشمال.

وطالب أبو زهري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنقاذ المنظومة الطبية في شمال القطاع وحمل الإدارة الأمريكية والدول الداعمة للاحتلال وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا المسؤولية عن حرب الإبادة الجماعية ضد أهلنا في قطاع غزة.

وقال أبو زهري: نجدد التأكيد على أن خيار شعبنا هو الثبات على الصمود والمقاومة و ندعو أمتنا العربية والإسلامية إلى الانخراط في المواجهة وإحباط مخططات الاحتلال.

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