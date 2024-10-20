استشهاد 28 ألف امرأة وطفل فلسطيني إثر قصف الاحتلال الصهيوني في غزة

وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة "إسماعيل الثوابتة": إن المجازر الإسرائيلية مستمرة وتجاوزت الثلاثة آلاف، مضيفا: إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقصف مراكز الإيواء.

وأضاف الثوابتة: مستشفيان من أصل 4 في شمال قطاع غزة تعمل فقط.

وتابع قائلا: 73 شهيدا وعشرات الجرحى في مجزرة مروعة بمشروع بيت لاهيا، مضيفا: مستشفيان من أصل 4 في شمال قطاع غزة يعملان فقط.

وأوضح: إن الاحتلال قتل أكثر من 17 ألف طفل و11 ألف امرأة في قطاع غزة وقال: لا نستطيع تفسير صمت المجتمع الدولي أمام المذابح المستمرة.

وأضاف: إن الاحتلال يمارس حرب تطهير عرقي واضحة ضد أهالي قطاع غزة.

وقال الثوابتة: إن الاحتلال يخوض حرب إبادة تاريخية كاملة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: نعول على روسيا والصين للوقوف بوجه الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى انهيار 15 قطاعا حيويا وإعدام أكثر من 950 طبيبا وممرضا بالقطاع، مضيفا: إن الاحتلال يريد تطبيق مخطط التهجير من محافظة شمال قطاع غزة.

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