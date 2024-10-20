وقفة جماهيرية في لندن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

ونظم التظاهرة تحالف فلسطين، الذي يضم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، أصدقاء الأقصى، الرابطة الإسلامية في بريطانيا، حملة التضامن مع فلسطين، حملة نزع السلاح النووي، وتحالف وقف الحرب.

واحتشد المتظاهرون للتعبير عن رفضهم للإبادة المستمرة في غزة ولبنان، مطالبين بإنهاء العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يهدد حياة أكثر من 400 ألف فلسطيني، خصوصاً في شمال القطاع الذي يشهد قصفاً مكثفاً ومستمراً.

وفي مداخلته خلال التظاهرة، قال القائم بأعمال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا "عدنان حميدان"، نعتصم اليوم للمطالبة بفك حصار مخيم جباليا الذي ناهز 14 يوماً، والتذكير بالجرائم المستمرة للاحتلال والإبادة المتواصلة.

كما نشكر مبادرة عدد من أعضاء حزب العمال الداعية لمنع تسليح "إسرائيل" بشكل تام. وحث ذوي الضحايا والشهداء في غزة والضفة ولبنان لتقديم شهاداتهم للجهات الحقوقية ذات العلاقة لملاحقة المجرمين والقتلة.

وأكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ومنع العدوان على إيران ولجم جنون القتل والتوسع عند قادة الاحتلال.

ووجه المتظاهرون انتقادات حادة للحكومة البريطانية لدعمها المستمر لـ"إسرائيل" بالسلاح والدعم السياسي واللوجستي، متجاهلة بذلك خرق "إسرائيل" المتواصل للمعاهدات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية.

كما عبروا عن استيائهم من تجاهل الحكومة لقتل "إسرائيل" لأكثر من 42 ألف مدني، جلهم من النساء والأطفال، مطالبين بوقف فوري لتسليح "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها جراء جرائمها المستمرة.

وألقى عدد من المتحدثين كلمات خلال المظاهرة، كان من بينهم فارس عامر ممثلا عن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، الذي شدد على ضرورة استمرار التحركات الشعبية ضد العدوان الإسرائيلي.

وتحدث "إبراهيم خضرة" نيابة عن عائلات غزة، ونقل معاناة الأسر الفلسطينية التي تواجه القصف والحصار يومياً، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه المأساة.

كما تحدث طبن جمال" عن حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، حيث دعا إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" ووقف كل أشكال التعاون العسكري معها.

وشددت ممثلة الرابطة الإسلامية في بريطانيا "ولاء رمضان"، على ضرورة الوحدة بين جميع الحركات المؤيدة للحق الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وتأتي هذه المظاهرة في وقت حرج مع استمرار حملة الإبادة في غزة، حيث يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا ويواصل قصف المناطق السكنية بكثافة، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويضع حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين في خطر.

ومع استمرار المجتمع الدولي في تجاهل تلك الجرائم، يؤكد المتظاهرون على ضرورة مواصلة الضغط الشعبي والسياسي لوقف العدوان وضمان المساءلة الدولية للمجرمين المسؤولين عن هذه الفظائع.

انتهى**3276

