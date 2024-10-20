٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٢٩ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85633389
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طائرات العدو الاسرائيلي تجدد عدوانها على ضاحية بيروت الجنوبية بشن أربع غارات جوية

٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١١:٢٩ ص
رمز الخبر: 85633389
طائرات العدو الاسرائيلي تجدد عدوانها على ضاحية بيروت الجنوبية بشن أربع غارات جوية

طهران/ 20 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاحد، أربع غارات جوية، استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وافيد أن الغارات استهدفت منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية و منطقة الحدث، في محيط ضاحية بيروت الجنوبية.

واستبق جيش الاحتلال الغارات، بأصدار إنذارا بإخلاء عدة مبان في حارة حريك ومنطقة حدث بيروت في الضاحية الجنوبية.

وأمس السبت، شنت طائرات مسيرة ومقاتلات إسرائيلية، أكثر من 4 غارات متتالية على ضاحية بيروت الجنوبية، ومحيطها.

واستهدفت الغارات مباني سكنية في حارة حريك وبرج البراجنة ومنطقة الشويفات في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وسوّتها أرضاً.

وبعد سماع دوي الانفجارات، ارتفعت سحب الدخان في الأماكن المستهدفة من جراء الدمار واشتعال الحرائق.

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