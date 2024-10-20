عراقجي: حددنا جميع الاهداف في الكيان الاسرائيلي / سنرد على اي هجوم صهيوني

وفي مقابلة له مع قناة NTV التركية على هامش قمة آلية التعاون الإقليمي 3+3 التي عقدت في إسطنبول يوم الجمعة 18 تشرين الأول/أكتوبر،اشار وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" الى انه لا يمكن للكيان الإسرائيلي أن يرتكب جرائم في غزة ولبنان بدون أمريكا فجميع الأسلحة المستخدمة هناك مقدمة من أمريكا.

ورأى وزير الخارجية الايراني بأن امريكا حليفة للصهاينة، وإذا ما حدثت حرب واسعة النطاق في المنطقة؛وهذا ما لا نريده؛ فسوف تنجر إليها الولايات المتحدة الامريكية ايضا.

و صرح عراقجي بأن ايران حددت كافة الأهداف في الكيان الصهيوني، معتبرا أن أي هجوم على إيران بمثابة تجاوز لخطوطها الحمراء ولن يترك دون رد ،مؤكدا انه سيتم الرد اللازم على أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو أي هجوم مماثل.

كما اوضح وزير الخارجية بأن ايران لم تهاجم منشآت اقتصادية أو مدنية للكيان الصهيوني واستهدفت فقط منشآت عسكرية وامنية، لافتا الى انه حاليا تم تحديد جميع الاهداف هناك وسيتم تنفيذ هجوم مماثل على أهدافهم.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد سافر الى العاصمة الأردنية عمان ثم إلى القاهرة بمصر، يومي الأربعاء والخميس 16و 17 تشرين الاول/ أكتوبر لمواصلة مشاوراته الإقليمية حول ضرورة وقف عدوان وجرائم الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وإجراء مشاورات جيدة مع كبار المسؤولين في هذين البلدين.

كما زار يوم الجمعة اسطنبول على رأس وفد لمواصلة مشاوراته الاقليمية حول اخر مستجدات المنطقة وللمشاركة في الجولة الثالثة لاجتماعات جنوب القوقاز.

وقد لفت عراقجي بان أحد الإنجازات المهمة لسلسلة المشاورات التي أجراها خلال هذه الفترة هو خلق تفاهم مشترك وقلق بشأن نهج الكيان الصهيوني وعدوانه وجرائمه في غزة ولبنان.

وهدف وزير الخارجية الايراني في لقاءاته الاقليمي خلال هذه الفترة الى التأكيد على ضرورة وقف الحرب ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإرسال مساعدات إنسانية فورية للاجئين وسكان تلك المناطق.

والجدير بالذكر ان التحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر في ظل الظروف الحساسة والمتوترة التي تمر بها المنطقة من أجل منع انتشار الصراعات ووقف آلة القتل الصهيونية، حتى يعم الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.

انتهى**ر.م