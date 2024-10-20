مدير سابق الايسيسكو يهاجم في منشور له من یروج للاحتلال

وقال التويجري في مشاركة عبر حسابه على موقع إكس: "لقد نشأنا منذ الصغر على أن الكيان الصهيوني مغتصب لأرض فلسطين، وخنجر مغروس في جسد الأمة، وعدوّ لها، وسنبقى على هذا الموقف بإذن الله مهما تصهين من زاغ قلبه وضل سعيه".

وأضاف: "فلسطين قضية الأحرار".

وجاء حديث التويجري، بعد موجة وصفها الكثيرون بأنها "غير مفهومة" لوقوف شخصيات سعودية ومشاهير، مع الاحتلال في التشفي باستشهاد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال في رفح.



وقال مشاركون تعليقا على منشور التويجري:بل تعلمنا،أن الكيان الصهيوني، رأس حربة لعنصريي الغرب والشرق وبغالهم، لمواصلة حربهم الصليبية والعلمانية ضد الإسلام الذي مصدره(القرآن والسنة) ومن يؤمن بهما، في نظرهم إرهابي.مما يوجب مقاومة أجندتهم التي ينفذونها بقوات ناعمة وغاشمة.

انتهی**1426