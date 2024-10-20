٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:١٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85633599
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لیلی خالد : 7 أكتوبر مفتاح لباب التحرير ونتيجة نضال 100 سنة

٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:١٠ م
رمز الخبر: 85633599
لیلی خالد : 7 أكتوبر مفتاح لباب التحرير ونتيجة نضال 100 سنة

طهران/20 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "لیلی خالد" : إن "7 أكتوبر هو نتيجة نضال 100 سنة للشعب الفلسطيني وهو ليس عملية عادية، بل هو مفتاح باب التحرير وسوف يلحقها الكثير لاحقا"، مردفة: "الأمل لا يهفت معنا، نحن نعيش بالأمل لعودتنا وتحرير بلادنا".

وأوضحت"لیلی خالد" خلال لقاء مع تلفزيون "الغد"، أن مجتمع الاحتلال الإسرائيلي "البشع والذي يركض كل يوم خلف الدم الفلسطيني، محكوم بالخوف، لأنهم لصوص، سرقوا أرضنا، ومجرمون".

ولفتت المناضلة الفلسطينية: "من يفكر بأن تمتد اليد الفلسطينية مرة أخرى لتصافح مجرمي الحرب، سوف يعرف هؤلاء أن نتيجتهم الموت من طرف شعوبهم".

وأضافت القيادية بالجبهة الشعبية: إن "الساحة الفلسطينية دائما لها أدواتها في كل مرحلة وفي نفس الوقت لم يتوقف الشعب الفلسطيني عن النضال"، مبرزة: "احنا في مرحلة تحرر الوطني وهي مرحلة لها أدواتها، مثلا: في مرحلة التحرر الوطني لم يبق فقط الكفاح المسلح ولكن الانتفاضة الشعبية التاريخية في 1987،  إذن الشعوب والمقاومة تبتدع الأشكال".

وفي تعقيبها على كلمة "الأدوات"، قالت ليلى خالد: "هي الآليات اليومية أو التكتيكات، ولكن في مجرى رئيسي، هذا الذي يجب أن يعبر عليه الشعب لينال حريته ويستخدم الأدوات المختلفة".

انتهی**1426

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