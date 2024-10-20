هيئة تنظيم الإعلام السعودية تحيل مسؤولين في قناة MBC للتحقيق

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن القرار يأتي بسبب تقرير إخباري قالت إنه "مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة".

وأكدت الهيئة أنها "تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة"، بحسب البيان.

ولم يوضح بيان الهيئة ما هي القناة التلفزيونية التي قصدها القرار، لكن الساعات الأخيرة شهدت عاصفة من الجدل بعد تناقل مقتطفات من تقرير مصور بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين"، بثته مجموعة MBC عبر برنامجها "MBC في أسبوع".

بعد بث التقرير، اقتحم العشرات مقر إحدى شركات الإنتاج المرتبطة بمجموعة MBC في العاصمة العراقية، بغداد، فجر امس السبت.

كما أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، وقف عمل قناة MBC بسبب انتهاكها للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال.

انتهی**1426