بقائي: ايران ستستخدم كل الآليات لجعل الكيان الصهيوني يتحمل المسؤولية

وقد ندد بقائي بقوة بالجريمة الجديدة للكيان الصهيوني في الاغتيال المروع للسيدة الايرانية الكريمة وام خمسة أبناء السيدة معصومة كرباسي وزوجها اللباني الدكتور رضا عواضة، مقدما التهاني والتعازي باستشهادهما، لاسرتهما والشعبين النبيلين والمقاومين الايراني واللبناني.

واشار الى مقطع الفيديو الذي نُشر حول كيفية اغتيال هذه السيدة الايرانية وزوجها في موقع مدني وشارع مكتظ، معتبرا اجراء الكيان الصهيوني هذا، مصداقا كاملا ومتزامنا للارهاب وجرائم الحرب واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم كل الأدوات والآليات المتاحة لمتابعة هذه القضية وتحميل الكيان الصهيوني مسؤولية ارتكابه الجرائم.

وحيى الناطق باسم الخارجية، المكانة الرفيعة لهذه الام الكريمة التي تتمتع بخلفية علمية وبحثية وهواجسها في مجال الدعم الاعلامي للمقاومة واعتبر قسوة الكيان الاسرائيلي في اغتيالها، مؤشرا اخر على معاداة هذا الكيان، لايران والايرانيين وطالب اوساط حقوق الانسان الا تلتزم الصمت ازاء هذا القتل المروع الذي يشكل جزء من الابادة الجماعية والمجازر في فلسطين المحتلة ولبنان.