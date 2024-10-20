أبو عبيدة: عملية البحر الميت عززت أفاق الجبهة الأردنية الواعدة

وقال في تصريح خاص بموقع القسام الإلكتروني الیوم الأحد: إن “الشهيدين حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال طوفان الأقصى وسيظلان نموذجًا ملهمًا لنشامى الأردن وعشائرها الحرة أصحاب المواقف المشهودة والبطولات الفذة”.

وكان الشهيدان الأردنيان عامر قواس ورفيقه حسام أبو غزالة تسللا يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024 من الحدود الأردنية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة واشتبكا مع جنود الاحتلال قرب منطقة “عين جدي” في البحر الميت، وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح.

والجدير ذكره أن عملية البحر الميت تعتبر العملية الثانية التي ينفذها أبطال الأردن، وسبقهما الشهيد ماهر الجازي منفذ عمليّة إطلاق النار في معبر الكرامة والتي قتل فيها ثلاثة جنود صهاينة بتاريخ 8 سبتمبر 2024م.

ونشر الموقع الالكتروني لكتائب القسام صورًا حصرية قام الشهيدان بالتقاطهما لمكان تنفيذ العملية خلال مرحلة الرصد والاستطلاع لموقع التنفيذ.

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