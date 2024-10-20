ايران،مسؤولة مجموعة عمل اعداد دليل التحكم بالسفن وتفتيشها

واضاف عفيفي بور ان هذا الانتخاب جاء في الدورة الـ 27 للاجتماع السنوي للدول الاعضاء في مذكرة التفاهم الاقليمي لحوض المحيط الهندي (IOMOU).

واوضح ان لجنة قواعد امان الملاحة البحرية بالمنظمة الدولية للملاحة البحرية ((IMO/MSC) صادقت بتاريخ 10 نوفمبر 2022 على النظام التاسيسي الدولي لسلامة وامان السفن التي تقل المنتسبين الصناعيين والمعروفة بـ " IP Code"، لتوفير اطار محدد للتاكد من امان النقل البحري للمنتسبين العاملين في المنشآت الساحلية.

واكد انه تم خلال الاجتماع الاخير لـ IOMOU، التاكيد على اهمية النظام التاسيسي المذكور وتقرر لاحقا اعداد دليل لتفتيش السفن التي تقل المنتسبين الصناعيين حول محور الجمهورية الاسلامية الايرانية وبالتعاون مع امانة IOMOU وكل من استراليا وموريشيوس والموزمبيق ووضعه بتصرف ضباط التحكم والتفتيش لبلدان حوض المحيط الهندي.