٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٠٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85634002
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منظمة التعاون الإسلامي: استمرار الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الإنسانية

٢٠‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٠٠ م
رمز الخبر: 85634002
منظمة التعاون الإسلامي: استمرار الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الإنسانية

طهران/20 تشرین الأول/أکتوبر/ارنا-ادانت منظمة التعاون الإسلامي "بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها الإحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزّة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من سبعين مواطنا وإصابة العشرات" و قالت: "استمرار الجرائم الإسرائيلية وصمة عار في جبين الإنسانية".

وإعتبرت المنظمة في بيان هذه المجزرة "امتدادا لآلاف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لكل القيم والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة".

وأكدت المنظمة، أن "استمرار وتصاعد جرائم الحرب والتدمير والتجويع والتهجير القسري واستهداف النازحين ومنع وصول المساعدات الإنسانية يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية"، مطالبة المجتمع الدولي ب "ضرورة مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع جرائم الحرب التي يرتكبها وانهاء سياسة الإفلات من العقاب".

وجددت المنظمة دعوتها مجلس الامن الدولي الى "تحمل مسؤولياته وفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى جميع انحاء قطاع غزة".

انتهی**2054

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