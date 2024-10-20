عرض تقريظ قائد الثورة على كتاب " حلّ الخريف"

وبالتزامن مع الدورة الـ 16 لتكريم ادب الجهاد والمقاومة، اقيم اليوم حفل عرض تقريظ قائد الثورة الاسلامية على كتاب "حلّ الخريف" بمدينة زنجان.

وجاء في تقريظ قائد الثورة: عشق حماسي وعزيمة لا تلين وايمان صادق، يرسم معالم حياة هذين الشابين، والتي رسمت في هذا الكتاب باسلوب ادبي بديع وبليغ.

ويروي كتاب "حل الربيع" حياة السيدة فخر السادات موسوي والعميد احمد يوسفي قائد الوحدة الهندسية للحرس الثوري، منطقة زنجان. ويقع الكتاب في 240 صفحة وهو بقلم كلستان جعفريان.

ان كتاب "حل الخريف" ليس يروي الحياة الشخصية والاسرية لشخصيتين فحسب بل يرسم ايضا العديد من حقائق ووقائع فترة الدفاع المقدس.