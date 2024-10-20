الرئيس بزشكيان يوعز للجهات الحكومية بالمساعدة في تحسين سوق رأس المال

جاء ذلك خلال اجتماع المقر الاقتصادي للحكومة يوم الأحد برئاسة الرئيس بزشكيان وبحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف ووزير الاقتصاد والمالية عبدالناصر همتي ومحافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين ورئيس منظمة البورصة والأوراق المالية حجة اللله سعيدي والأعضاء الآخرين في المقر الاقتصادي للحكومة.

وفي هذا الاجتماع قدم حجة الله سعيدي رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية تقريرا كاملا عن تحديات وتوقعات ومقترحات وخطط المنظمة في مجال إصلاح اتجاهات سوق رأس المال.

وأشار إلى المهام الأساسية لسوق رأس المال في تسهيل تكوين رأس المال وحماية حقوق المستثمرين وزيادة كفاءة السوق وتعزيز الشفافية، وقدم إحصائيات حول أداء البورصة في مجال التمويل.

وشدد سعيدي في هذا الاجتماع على ضرورة اعداد جدول زمني لطرح السندات الحكومية في سوق رأس المال.

واشار رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية ، الى بعض المشاكل التي يعاني منها سوق رأس المال، وقدم 7 اقتراحات، منها وقف الاختلال في الأسواق والتسعير الإلزامي، والتقارب التدريجي بين سعر الصرف وفق منصة "نيما" (النظام الشامل للعملة الصعبة) وسعر الصرف في السوق الحرة، وإيجاد التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية وسوق رأس المال خاصة في مجال أسعار الفائدة على الودائع.

وبعد الاستماع إلى التقرير والحلول التي قدمتها منظمة البورصة، أصدر الرئيس بزشكيان الايعازات اللازمة لمختلف المؤسسات لتحسين وضع سوق رأس المال في البلاد.

انتهى ** 2342