المقاومة تواصل عملياتها النوعية شمال غزة

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، استهدافها دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"، كما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "تاندوم"، وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، غربي مخيم جباليا.

كذلك، تمكن مجاهدو القسام من التسلل خلف تحشد لقوات الاحتلال المتوغلة شرقي مخيم جباليا، مساء السبت، وتمكنوا من استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105"، وأوقعوا طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وتمكن المجاهدون أيضاً من قنص جنديين إسرائيليين وإصابتهما إصابة مباشرة في "بلوك 2" في مخيم جباليا.

ونشر الإعلام العسكري كتائب القسام مشاهد توثق التحام مجاهدين مع قوات الاحتلال ضمن كمين مركب غربي معسكر جباليا، ومشاهد أخرى من تدميرهم دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرقي المخيم نفسه.

وعرضت القسام أيضاً مشاهد عن إسقاط طائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها خلال مهمة استخباراتية لها وسط مخيم جباليا.

كتائب القسام، دمّرت أيضاً ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بعبوة "شواظ"، بالقرب من محطة الخزندار، شمالي غربي مدينة غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال المتوغلين غربي مخيم جباليا.

وفي المخيم نفسه، قصفت السرايا، بقذائف الهاون، تحشدات الاحتلال عند الإدارة المدنية شرقيّ المخيم، وقصفت بقذائف الهاون أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال في محور "نتساريم".

وأكدت السرايا قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لـ"جيش" الاحتلال في منطقة جحر الديك، بوابل من قذائف "الهاون".

ونشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشاهد توثق عمليتها المشتركة مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين.

وخلال هذه العملية تمّ استهداف تحشدات قوات الاحتلال في محور "نتساريم"، شمالي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية عيار "107"، وذلك رداً على جرائم الاحتلال ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

من جانبها، أكدت كتائب شهداء الأقصى استتهدفت، بعدد من قذائف "الهاون"، تحشداً لقوات "جيش" الاحتلال المتمركزة محيط الإدارة المدنية شرقي مخيم جباليا.

واستهدفت قوات الشهيد عمر القاسم قوات "جيش" الاحتلال في محيط معبر رفح، جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون.

انتهى ** 2342