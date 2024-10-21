الصحة اللبنانية: ألفان و464 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان

وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن “استهداف الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية أو مستودعات الأدوية والمخازن جريمة حرب مرفوضة”، مشيرا إلى إن “وقف إطلاق النار هو مطلب أساسي”.

وأضاف الأبيض في تصريح صحفي، الأحد، أنّ “الأدوية مؤمنة في جميع الصيدليات والمخزون كافٍ”، مشيرا إلى “أهمية الشركات المصنعة للأدوية في لبنان”.

وعن النقص في العاملين بالقطاع الصحي، اعتبر أن “الأهمية تكمن في التنسيق، لأنّ العدد لن يكفي خلال الأزمات”.

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 380 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و603، وإصابة 99 ألفا و795 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع.

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