٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٦ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85634296
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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن عن إسقاط مسيرة "إسرائيلية" واستهداف مرابض العدو وتجمعاته

٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٠٦ ص
رمز الخبر: 85634296
المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن عن إسقاط مسيرة "إسرائيلية" واستهداف مرابض العدو وتجمعاته

طهران/ 21 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان فجر اليوم الاثنين سلسلة بيانات أعلنت فيها عن استهداف مرابض العدو وتجمعاته في عدد من المواقع والمستعمرات، كما أعلنت عن إسقاط وحدات الدفاع الجوي مسيرة "إسرائيلية" من نوع هرمز 900.

وفيما يلي نص البيان الصادرعن المقاومة الإسلامية في لبنان:

 بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي مساء امس الأحد 20-10-2024 بِإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في أودم بِصلية صاروخية. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو في ‏موقع المالكية بصلية صاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو في ‏الحارة الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 مربض بيت هلل بصلية ‏صاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 تحرك لقوات العدو ‏الإسرائيلي في جبل كحيل في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لقوات العدو ‏الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.‏

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