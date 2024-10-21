المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن عن إسقاط مسيرة "إسرائيلية" واستهداف مرابض العدو وتجمعاته

وفيما يلي نص البيان الصادرعن المقاومة الإسلامية في لبنان:
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي مساء امس الأحد 20-10-2024 بِإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-2024 مربض مدفعية العدو الإسرائيلي في أودم بِصلية صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-2024 قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-2024 تجمعًا لقوات العدو في موقع المالكية بصلية صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-2024 تجمعًا لقوات العدو في الحارة الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-2024 مربض بيت هلل بصلية صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-2024 تحرك لقوات العدو الإسرائيلي في جبل كحيل في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-2024 تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.
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