المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن عن إسقاط مسيرة "إسرائيلية" واستهداف مرابض العدو وتجمعاته

وفيما يلي نص البيان الصادرعن المقاومة الإسلامية في لبنان:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي مساء امس الأحد 20-10-2024 بِإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في أودم بِصلية صاروخية. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4): دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 قاعدة بيت هلل بِصلية صاروخية. ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو في ‏موقع المالكية بصلية صاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو في ‏الحارة الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 مربض بيت هلل بصلية ‏صاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 تحرك لقوات العدو ‏الإسرائيلي في جبل كحيل في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية.‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء امس الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لقوات العدو ‏الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.‏

انتهی**1426