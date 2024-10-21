مسیرات إسرائيلية تقصف مبان مدنية في جنوب وشرق لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف على طريق بئر السلاسل في بلدة "خربة سلم" شرق مدينة صور جنوبي لبنان.

مؤسسة القرض الحسن: إفلاس العدو الإسرائيلي دفعه إلى التهديد باستهداف فروعنا

من جهتها أكدت جمعية مؤسسة "القرض الحسن" في لبنان، أن إفلاس "إسرائيل" ونفاد بنك أهدافها دفعها إلى التهديد باستهداف فروعنا.

وقالت الجمعية في بيان لها: "إفلاس العدو الإسرائيلي ونفاد بنك أهدافه، دفعه إلى التهديد باستهداف فروعنا، علما أننا اتخذنا كل الإجراءات منذ بداية الحرب، لحفظ أمانة ودائع الناس وجنى أعمارهم".

ومنذ تصعيد الكيان الاسرائيلي عدوانه على لبنان ليشمل الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، واعلانه عن عملية توغل بري، كثفت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله إطلاقها رشقات صاروخية ومسيرات انقضاضية تستهدف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات قرب الحدود وقواعد عسكرية وحيوية في العمق الإسرائيلي، كما كبدت الاحتلال خسائر فادحة على الحدود وتصدت لجميع محاولات توغله إلى لبنان.

انتهى**3276